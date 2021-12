Eventi di fine anno a Sauze d’Oulx

SAUZE D’OULX – Si avvicina il fine anno e Sauze d’Oulx si prepara con un ricco calendario di eventi che vedrà, giocoforza, l’assenza delle tradizionali fiaccolate. Una decisione resa inevitabile dal peggioramento della situazione sanitaria e dalla necessità di evitare occasioni di assembramento.

Una decisione che l’Amministrazione Comunale ha preso con senso del dovere come conferma il sindaco Mauro Meneguzzi: “Purtroppo la situazione sanitaria sta andando diversamente da come speravamo. Noi infatti ci eravamo attrezzati per poter trascorrere le festività come era nostra tradizione, in un clima di grande partecipazione. Purtroppo, con il peggiorando della situazione, abbiamo dovuto attuare le misure necessarie per evitare assembramenti, con possibili focolai di contagio. In primis le fiaccolate, che per noi sono sempre state un grande momento di festa e di piacere di ritrovarsi assieme ad ammirare le evoluzioni dei nostri maestri. Una decisione drastica, presa però per evitare possibili problemi sanitari in seguito agli eventi. Così come, per tutela di tutti, è stata emanata l’ordinanza ad hoc che prevede l’obbligo delle mascherine all’aperto fino al giorno 09 gennaio 2022”.

Il calendario degli eventi natalizi e di fine anno subisce così l’annullamento delle fiaccolate di Clotes del 30 gennaio e di Jouvenceaux del 6 gennaio. Restano in essere però tutti gli altri eventi in programma.

Il sindaco Mauro Meneguzzi conferma gli appuntamenti in calendario: “Con grande attenzione alle disposizioni sanitarie siamo riusciti a garantire gli eventi in programma per questo fine anno. Ringraziamo ancora per la collaborazione l’Ufficio del Turismo, il Consorzio Fortur, le scuole di sci, gli sci club, gli “Amici di Jouvenceaux” e la Pubblica Assistenza. Abbiamo cercato di preservare tutto ciò che non fosse oggetto di grande assembramento e quindi confermiamo gli appuntamenti musicali e gli eventi culturali. Confermiamo anche lo Spettacolo Pirotecnico del 30 dicembre, perché o fuochi saranno comunque visibili da tutti senza doversi assembrare al solito campetto. Li confermiamo pur in assenza di fiaccolata, animazione musicale e distribuzione di vin brulè e cioccolata calda”.

Vediamo allora cosa riserva questa settimana di fine anno nel calendario di Eventi Natale 2021.

Si parte lunedì 27 dicembre con dalle ore 16,30 alle ore 18,30 al Parco Giochi Comunale “Riglet Snowmaxx Burton”: sci e snowboard indoor per approcciarsi allo scivolamento in tutta sicurezza e divertimento insieme ai maestri di sci della scuola sci Snowmaxx e con la “Snowmaxx Mini Ramp”: la rampa propedeutica per imparare a scivolare in tutta sicurezza con gli sci.

Triplo appuntamento per martedì 28 dicembre. Dalle ore 17 alle ore 19 per le vie del paese riecheggerà il dolce suono delle zampogne degli “Zampognari del Piemonte”.

Martedì 28 dicembre in serata alle ore 21 presso la sala conferenze dell’Ufficio del Turismo di viale Genevris Incontro con l’autore. Nick EVANS presenta il suo libro “Not such an ordinary life at all”. C’è anche un po’ di Sauze d’Oulx nel libro di Nick Evans. Il racconto di una vita avventurosa spesa viaggiando in tutto il mondo e lavorando nell’esplorazione geofisica. Storie personali che si intrecciano con episodi storici e che fanno di questo libro il racconto di una vita tutt’altro che ordinaria – Ingresso gratuito nel rispetto delle misure antiCovid. Sempre alle ore 21 presso la Cappella di Sant’Antonio Abate in frazione Jouvenceaux concerto con i “Calliandra”, nuovissimo duo arpa e voce che proporrà un classico concerto natalizio nella suggestiva cornice della famosa Cappella.

Mercoledì 29 dicembre torna la street music. Dalle ore 18 per le vie del centro storico la “Banda Musicale Alta Valle Susa” torna ad animare il paese in versione street band con la sua musica a tema natalizio e non solo. Come anticipato il 30 dicembre non ci sarà la fiaccolata, ma sono confermati alle ore 21 i fuochi d’artificio.

Domenica 2 gennaio ci sarà un evento a sorpresa organizzato dalla scuola sci “Sauze Project” con i dettagli che saranno svelati sui social della scuola.

Domenica 2 gennaio alle ore 18 presso la sala conferenze dell’Ufficio del Turismo in viale Genevris, secondo appuntamento con “Incontro con l’autore”: presentazione del libro di Paolo, Alessandro e Federico Ravedati “La storia ritrovata. La guerra sulle alpi nella conca di Bardonecchia e il battaglione Edolo nel 1944-1945”. Ingresso gratuito nel rispetto delle misure antiCovid.