Eventi natalizi a Sauze d’Oulx con cittadinanza onoraria al professor Matteo Bassetti

SAUZE D’OULX – La stagione dello sci è alle porte e Sauze d’Oulx si prepara a vivere un Natale all’insegna della normalità. È pronto il calendario degli eventi natalizi e di fine anno, frutto del lavoro sinergico tra tutto il “mondo Sauze”.

Il sindaco Mauro Meneguzzi presenta le novità stagionali: “Con fiducia abbiamo lavorato a questo calendario eventi che rappresenta una sintesi di tutte le anime di Sauze d’Oulx. E questo è senz’altro il primo aspetto che voglio sottolineare e ringrazio quindi per la collaborazione l’Ufficio del Turismo, il Consorzio Fortur, le scuole di sci, gli sci club, gli “Amici di Jouvenceaux” e la Pubblica Assistenza. Abbiamo predisposto un calendario di eventi che cerca di venire incontro alle esigenze di tutti coloro che sceglieranno di venire a trovarci a Sauze d’Oulx. Avremo quindi gli appuntamenti irrinunciabili delle fiaccolate dei maestri a Clotes per fine anno con lo spettacolo pirotecnico e la fiaccolata a Jouvenceaux. Avremo momenti di musica per le vie del paese ed il concerto gospel in Chiesa. Avremo la possibilità di degustare gofri e frittelle; avremo feste per grandi e bambini; avremo momenti di solidarietà e avremo momenti culturali con presentazione libri. Dopo l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, avremo quest’anno il piacere e l’onore di conferire la cittadinanza onoraria all’infettivologo professor Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova che da anni viene in vacanza a Sauze d’Oulx e qui è di casa”.

Gli Eventi Natale 2021 inizieranno già sabato 4 dicembre tre eventi per celebrare l’inizio della stagione invernale. Si inaugura la stagione invernale con la festa aperta a tutti “Esprimi un desiderio” organizzata dalla scuola sci Sauze Project in collaborazione con il Comune di Sauze d’Oulx che si terrà alle ore 17,30 al parco giochi comunale “Vincent Hawkins”. Dalle 16,30 alle 18.30 in piazza III Reggimento Alpini “Snowmaxx Mini Ramp” rampa propedeutica per imparare a scivolare in tutta sicurezza con gli sci a cura dei maestri di sci della scuola sci Snowmaxx. La scuola sci Sauze Sportinia organizza la “Festa di inizio stagione” con degustazione dei tradizionali “Gofri” dalle 17 alle 19 in piazza Assietta nel dehor del Bar Miravallino. Prima di Natale, sabato 18 dicembre ci sarà “Sauze…che Babbo”: un sabato d’amore, di festa e di solidarietà. Sauze d’Oulx si tinge di rosso: bambini, mamme, papà, nonni, amici a 4 zampe…tutti “Pancioni Buoni” per un giorno, per una passeggiata a “ritmo natalizio” nelle “vie segrete” del paese e a concludere grande merenda. Il tutto a scopo benefico.

Poi lo spazio per le feste di Natale in famiglia e da lunedì 27 dicembre appuntamenti quotidiani sino al 7 gennaio un po’ per tutti i gusti con mercoledì 29 dicembre al Teatro D’Ou la consegna della cittadinanza onoraria al professor Matteo Bassetti che dialogherà con il giornalista d’inchiesta Marco Gregoretti sui temi attuali della pandemia.