Fiera di San Martino Cirié 6-7 novembre 2021: tutti i dettagli

CIRIÉ – Torna a Cirié dopo la pausa di un anno dovuta al Covid-19, la Fiera Agricola di San Martino con la grande Fiera della Tradizione domenicale, gli spazi dedicati all‘agricoltura, al florovivaismo, all‘enogastronomia, allo street food.

I tre poli centrali saranno in Piazza Vittime dell’IPCA, Corso e Viale Martiri della Libertà e Piazza Castello, idealmente collegati dall’asse di via Vittorio Emanuele, con negozi ed esercizi pubblici aperti anche la domenica, per fornire ulteriori occasioni di shopping e ristoro ai sempre numerosissimi visitatori della Fiera.

Una Fiera che conferma le sue connotazioni tradizionali, con l’aggiunta di interessanti momenti di approfondimento, cultura, relax e divertimento, pensati anche ma non solo per i più piccoli. Un’edizione quindi ricca di proposte, nonostante le normative legate all’emergenza pandemica limitino ancora le possibilità organizzative.

IL PROGRAMMA

La Fiera di San Martino si apre sabato 6 novembre 2021 con l’esposizione di autovetture, di piccoli macchinari agricoli e per il giardinaggio, attrezzature e artigianato in Corso e Viale Martiri della Libertà, che sarà visitabile anche di domenica.

Gli amanti dello street food potranno approfittare già dalle ore 12.00 e fino alle 23.00 dell’offerta gastronomica proposta dalla Pro Loco di Devesi che per l’occasione sarà presente in Piazza D’Oria con un padiglione allestito ad hoc. Nella giornata di domenica (dalle 12.00 alle 18.00) sarà invece il momento del Pranzo della Tradizione con un gustoso menù tipico del nostro territorio.

Domenica 7 novembre sarà quindi la volta della Fiera della Tradizione, il grande mercato con circa 200 operatori ambulanti in Corso Nazioni Unite, Piazza Castello e via Trivero, che accoglierà ciriacesi e turisti in cerca di belle occasioni di shopping dalle 8.00 alle 18.00.

I vivaisti saranno dislocati in Piazza D’Oria mentre Piazza Vittime dell’IPCA conferma la vocazione agricola della Fiera di San Martino con la presenza del bestiame, degli animali da cortile e delle macchine agricole professionali.

L’area agricola si collegherà a Viale e Corso Martiri attraverso via Rosmini, con un percorso all’insegna del gusto e della cultura gastronomica, con produttori di eccellenza provenienti da tutta la Regione. Sempre in Piazza Vittime dell’IPCA, i bambini potranno fare conoscenza con asini e cavalli, accompagnati da un adulto esperto.

Nel week-end del 6 e 7 novembre anche Palazzo D’Oria, in viale Martiri della Libertà 33, sarà aperto al pubblico per tre differenti appuntamenti. In occasione della Fiera di San Martino, sarà per la prima volta possibile visitare nel week-end anche la parte appena riqualificata di Palazzo D’Oria.

La Biblioteca Storica, la Sala di Carlo Emanuele, il Boudoir e l’atrio della Sala dell’Affresco (oltre alla Quadreria dei Marchesi e alle altre sale del piano terra) saranno aperti al pubblico dopo i recenti lavori di restauro che non solo hanno riportato gli ambienti alla loro originaria bellezza ma hanno anche permesso di creare all’interno della Biblioteca Storica e della Sala di Carlo Emanuele un percorso museale in veste multimediale, grazie al quale sono ora fruibili in maniera agile e moderna alcuni dei più preziosi e interessanti volumi del Fondo D’Oria, vanto della Città di Cirié.

L’entrata è libera, con orario: sabato 15.30 – 18:30 e domenica 10.00-12.00 / 15.00-17.00. Accesso con Green Pass.

La Sala Consiliare ospiterà invece il workshop organizzato dall’ATA – Associazione Tutela Ambiente dal titolo “Anche le piante da frutta si ammalano”: una bella occasione per scoprire come prendersi cura delle nostre piante e, soprattutto, come prevenire le più insidiose problematiche dei meli, peri e ciliegi dei nostri giardini.

Entrata con Green Pass, inizio ore 15.00.

Saranno invece i giardini di Palazzo D’Oria ad ospitare “Zampe in Fiera”, l’evento cinofilo che coniuga sport e gioco, organizzato dal centro cinofilo Dogs Crossin.

Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, sarà possibile assistere a esibizioni di agility, tricks, scent game e cani da ricerca di superficie.

Gli istruttori di specialità, a fine esibizione, saranno a disposizione dei visitatori per consigli e per chi vorrà cimentarsi nei vari sport con il proprio cane.

Infine, sarà la musica a chiudere in bellezza questo week-end di festa per Cirié: domenica pomeriggio nella Tensostruttura di Villa Remmert, in occasione della Festa di Santa Cecilia e per il 45esimo anniversario della fondazione dell’associazione, i Music Piemonteis porteranno sul palco un concerto ad alto tasso di coinvolgimento.

A fine concerto, saranno offerte caldarroste, cioccolata calda e vin brulé.

Entrata gratuita, Green Pass richiesto.

Ricordiamo che in tutte le zone di fiera sarà possibile entrare con Green Pass e che i principali parcheggi disponibili nei giorni della Fiera sono: più di 160 posti auto nel rinnovato Piazzale Berlinguer – Via Corio e zona Cimitero – Piazza Castello lato Nord (e relativo interrato) – Zona Ospedali e via Vigna – Parcheggio Montegrappa – Parcheggio interrato via D’Oria – Zona Parco – Piazzetta XXV Aprile – Piazza San Martino – parcheggio via Dante/via Roma – Via Vittorio Emanuele (parte).

Ulteriori informazioni sono disponibili nella LOCANDINA e nella PIANTINA che trovate sul sito www.cirie.net