Natale ad Almese dal 4 al 24 dicembre 2021, info

ALMESE – Le Festività natalizie rappresentano un importante momento di condivisione, ma anche di coesione per tutta la cittadinanza. Dopo un anno difficile come il 2020, in cui non è stato possibile organizzare grandi eventi in presenza a causa delle misure restrittive, l’Amministrazione Comunale torna quest’anno con un ricco programma di iniziative, realizzato in collaborazione con Produttori, Artigiani, Commercianti e Associazioni locali, e il preziosissimo aiuto dei volontari.

Un calendario eventi pensato per far vivere la magia delle Feste ai cittadini di tutte le età, in compagnia dei propri cari e degli amici, all’insegna dei valori autentici del Natale.

Si parte sabato 4 dicembre al Teatro Magnetto alle ore 21:00 con uno spettacolo per tutta la famiglia a cura della compagnia I Fantastorie, dal titolo “La Piccola Sirena”: un musical nato da un’idea di Elisa Testa che reinterpreta in due atti il celebre romanzo “La Sirenetta” dello scrittore.

Hans Christian Andersen e l’omonimo film d’animazione prodotto da Walt Disney. Martedì 7 dicembre, invece, un super appuntamento per gli appassionati di opera lirica: la prima della Scala arriva al teatro di Almese con la proiezione in streaming di “Macbeth” di Giuseppe Verdi, che apre la stagione 2021/2022 del teatro milanese (alle ore 18:00, a cura di Eldar impresa sociale). Giovedì 9 dicembre, M.O.V., Fabula Rasa e Teatro Senza Confini propongono “Due gocce nella polvere”, uno spettacolo autobiografico di teatro e danza in cui Alassane Conde – ragazzo africano richiedente asilo e facente parte del progetto di accoglienza Black Fabula – racconta la sua vita da migrante. L’evento si terrà al Magnetto alle ore 21:00. Si prosegue poi la mattina di sabato 11 dicembre, alle ore 11:00, con il concerto della Filarmonica Almesina in piazza Martiri della Libertà, che allieterà la permanenza dei cittadini intenti a fare acquisti “a km 0” durante il Mercato dei Produttori Agricoli.

Domenica 12 dicembre, la rassegna natalizia entrerà nel vivo con tanti appuntamenti da non perdere. Per tutto l’arco della giornata, si terrà il tradizionale Mercatino di Natale in piazza Martiri della Libertà, con l’esposizione di prodotti agricoli e artigianali locali, acquistabili presso i banchi, decorazioni natalizie e altri piccoli oggetti, perfetti come idee regalo. Durante la mattinata sarà possibile gustare vin brulè e la cioccolata calda della Pasticceria Dalmasso, distribuiti dal Gruppo Alpini di Almese, ma anche lo spezzatino con la polenta preparati dai commercianti della piazza. Sempre in piazza Martiri, i bambini avranno l’opportunità di incontrare Babbo Natale e scattare una foto ricordo con il nonnino più famoso al mondo grazie al Gruppo fotografico Amici ’91 che, per l’occasione, proporrà anche la mostra “Forme di Luce”. Alla nuova edizione del Natale ad Almese partecipa anche l’Associazione Progetto Giada Onlus, proponendo due differenti iniziative, che si svolgeranno sempre nella giornata di domenica 12 dicembre. Dalle ore 9:00 alle ore 12:00, all’Auditorium Magnetto, si terrà “Prevenzione diabete”, per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sulla prevenzione e gestione di una patologia grave e diffusa, ma che può essere prevenuta e curata grazie all’adozione di un corretto stile di vita. “Uniti nella Luce della speranza” è invece la camminata, organizzata in collaborazione con la FIE e il CAI in occasione della ricorrenza di Santa Lucia (13 dicembre), volta a celebrare e a sostenere la speranza in questi tempi incerti.

Sabato 18 dicembre, un altro appuntamento dedicato ai più piccoli, con la proiezione gratuita al Magnetto, alle ore 16:00, del film “Festa in casa Muppet”, un’interpretazione fantastica del racconto “Canto di Natale” di Charles Dickens, con protagonisti i divertentissimi pupazzi del Muppet Show! Si prosegue poi giovedì 23 dicembre con il tradizionale “Concerto di Natale” del Coro Mater Ecclesiae, diretto dal maestro Silvano Bertolo, che si terrà presso la Chiesa di Almese alle ore 21:00.

Infine, in occasione della Vigilia di Natale (venerdì 24 dicembre), un nuovo appuntamento con i sapori e la musica dal vivo in piazza Martiri del-la Libertà, con la degustazione di Panettone e Vin Brulé, a cura dei Pro-duttori Agricoli del Mercato di Almese.