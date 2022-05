TODAYS FESTIVAL: Black Country, New Road si esibiranno il 26 agosto allo spazio211

Siamo felici di annunciare che venerdì 26 agosto 2022 la band inglese BLACK COUNTRY, NEW ROAD si aggiunge alla ricca line up di TODAYS Festival 2022 e saliranno sul palco torinese per la loro lungamente attesa unica apparizione italiana insieme a GEESE, HURRAY FOR THE RIFF RAFF e TASH SULTANA, venerdì 26 agosto.

A causa di sopraggiunti e importanti impegni promozionali l’artista DIJON, precedentemente già annunciato tra gli ospiti, è costretto a cancellare il tour estivo europeo, incluso lo show torinese e non sarà quindi presente, scusandosi con il pubblico italiano.

I biglietti già acquistati per la singola giornata del 26 agosto e gli abbonamenti restano validi e la nuova line up giornaliera è:

VENERDI’ 26 AGOSTO 2022:

GEESE -data unica italiana-

HURRAY FOR THE RIFF RAFF -data unica italiana-

BLACK COUNTRY, NEW ROAD-data unica italiana-

TASH SULTANA

Per molte band due canzoni non sono tante. Sono un punto di partenza o uno spunto per ciò che verrà: sono la costruzione primitiva delle basi artistiche di un gruppo. Eppure i BLACK COUNTRY, NEW ROAD sono riusciti ad attirare l’attenzione di pubblico e media già solo attraverso i primi due singoli condivisi nel 2019, “Athen’s, France” e “Sunglasses”.

Ciò che ne è conseguito è stata la nomina a “migliore band del mondo” su The Quietus, recensioni entusiastiche dal New York Times al The Guardian, copertina su Loud & Quiet, live session per BBC 6 Music, show sold out in tutto il paese, l’inserimento in line up al Primavera e a Glastonbury, un live show accompagnati da un’orchestra e un invito alla TV francese insieme a Kim Gordon dei Sonic Youth ed Ed O’Brien dei Radiohead. Le loro esibizioni live sono diventate leggendarie tra i fan della scena emergente che si è riunita attorno al decantato pub londinese di Brixton, The Windmill, già meta dei Fat White Family, Black Midi, Squid e molte altre band.

In equilibrio tra post-rock, post-punk e influenze jazz, “For the first time”, il loro album di debutto pubblicato a febbraio 2021 via Ninja Tune, è in perfetto equilibrio tra questa prima incarnazione della band e la loro continua evoluzione.

Originari di Cambridge, dopo aver suonato insieme in varie formazioni, è solo come Black Country, New Road che hanno scoperto un profondo senso di armonia e unità. Alcuni membri si conoscono dai tempi della scuola secondaria, altri dei tempi dell’università: questo ha creato uno spirito coeso e un legame profondo che si riflette nella loro istintiva creatività collettiva. Eppure, nonostante siano così potenti uniti, singolarmente sono degli avidi esploratori: molti di loro suonano in altre formazioni, hanno progetti solisti e collaborano con altri artisti. Inoltre, il loro background eterogeneo, che fonde musicisti di formazione classica a quelli autodidatti, si traduce in una miscela unica, che combina un’abilità tecnica precisa con un’essenza primordiale imprevedibile.

Dopo l’annuncio dell’abbandono della band da parte del co-fondatore e frontman, Isaac Wood, i Black Country, New Road, ora ensemble di sei elementi, hanno ripreso ad esibirsi nei festival più importanti con un set musicale completamente nuovo. ”Stiamo facendo musica nuova che suona come quella dei Black Country, New Road, è forte come qualsiasi altra cosa che abbiamo suonato fin’ora ma diversa”, afferma Lewis Evans.

Inizia quindi un nuovo capitolo per una delle band più acclamate della nuova scena musicale anglo-irlandese che, con l’esordio “For the First Time”, in vetta alle chart inglesi e in nomination ai Mercury Prize 2021, e “Ants from Up There”, pubblicato a febbraio 2022, hanno saputo crearsi un’identità ben definita tra il post punk più sperimentale e l’avant jazz.

I Black Country, New Road nel 2022 sono Lewis Evans (sassofono), May Kershaw (tastiera), Charlie Wayne (batteria), Luke Mark (chitarra), Tyler Hyde (basso) e Georgia Ellery (violino).

