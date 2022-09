Torino Underground Cinefest: i 95 film della nona edizione

Sono 95 i film della nona edizione del Torino Underground Cinefest (https://tucfest.com/), che si terrà, dal 27 settembre al 5 ottobre 2022, al CineTeatro Baretti, sito in via Baretti, 2 a Torino.

Questo nono TUC, organizzato dall’Associazione Culturale SystemOut e dall’Università Popolare ArtInMovimento, e ideato e diretto dal regista Mauro Russo Rouge, prevede film provenienti praticamente da tutto il mondo. I Paesi più rappresentati sono USA, UK , Francia, Italia e Germania, ma certamente non mancano Taiwan, Sud Africa, Brasile, Argentina, Lettonia, Ucraina, Cina, Australia e Iran.

Sono 60 film in concorso ufficiale.

Gli 11 film della sezione Lungometraggi sono: “Clouds of Chernobyl” di Ligia Ciornei (Romania, 2022) – Anteprima Italiana; “Family Mottoes” diretto da Nagasawa Yoshiya (Giappone, 2022) – Anteprima Europea; “Hoopoe” di Mehdi Ghazanfari (Iran, 2022); “My night” diretto da Antoinette Boulat (Francia, 2021); “Redux” di Heimir Bjarnason (Islanda, 2022) – Anteprima Italiana; “Somehow” diretto da Aki T. Weisshaus (Germania, 2022) – Anteprima Mondiale;“Sweet Disaster” di Laura Lehmus (Germania, 2021); “The Calm” diretto da Mariano Cócolo (Argentina, 2022) – Anteprima Italiana; “The Dragons” di Gustavo Spolidoro (Brasile, 2021) – Anteprima Italiana; “The Exam” diretto da Shawkat Amin Korki (Germania, 2021); e “Wulver’s Stane” di Joseph Cornelison (Stati Uniti, 2021) – Anteprima Europea.

I 14 Documentari in concorso sono: “Ananda” di Stefano Deffenu (Italia, 2020); “Dreaming An Island” diretto da Andrea Pellerani (Svizzera, 2020) – Anteprima Italiana; “Come il bianco” di Alessandra Celesia (Francia, 2020); “Île” diretto da Aude Benhaïm (Germania, 2021) – Anteprima Italiana “Jonas in the fields” di Peter Sempel (Germania, 2021) – Anteprima Italiana; “Mrs Lovely” diretto da Alexandre Degardin (Francia, 2022); “Next year, we will leave” di Juliette Joffé (Belgio, 2021); “My parents’ divorce” diretto da Romy Trajman e Straumann Levy Anais (Belgio, 2021) – Anteprima Italiana; “Smadar” di Mayan Toledano (Israele, 2021) – Anteprima Italiana; “Stay” diretto da Ragnhild Nøst Bergem (Norvegia, 2021) – Anteprima Italiana; “The Dream of the Useless” di José Marques Carvalho Jr. (Brasile, 2021) – Anteprima Europea; “The Flowers The Fish and The Cockerel” diretto da Jhonny Carrano (Italia, 2020) – Anteprima Italiana; “Village of Women” di Tamara Stepanyan (Armenia, 2020); e “Wedding 93” diretto da Paul Zagaris (Stati Uniti, 2021) – Anteprima Italiana.

I 35 film della sezione Cortometraggi sono: “Aforoz” (“The Banishment”) di Yilmaz Ozdil (Kurdistan, 2022) – Anteprima Italiana; “Bainne” di Jack Reynor (Irlanda, 2021) – Anteprima Italiana; “Bandits” di Björn Grzemba (Germania, 2022) – Anteprima Mondiale; “But Happy” di Anatolii Umanets (Ucraina, 2021) – Anteprima Italliana; “Don vs Lightning” di Big Red Button (Regno Unito, 2021); “Don’t Tell Anyone” di Sahar Sotoodeh (Iran, 2021); “Everything About the Actual Difference” di Anton Forsdik (Svezia, 2021) – Anteprima Italiana; “Footsteps on the Wind” di Maya Sanbar, Faga Melo, Gustavo Leal (Regno Unito, 2021); “From Here to Here” di Georgi Martev (Bulgaria, 2021); “Fruits and Vegetables” di Maciej Jankowski (Polonia, 2021) – Anteprima Italiana; “Gronde Marmaille” di Clémentine Carrié (Francia, 2019); “Hegoak” di Andoni Betbeder (Francia, 2021); “Home is where the scars are from” di Mathias Seebacher (Austria, 2021) – Anteprima Italiana; “Hourglass House” di Yinghai Hu (Cina, 2021); “JunkFoodBadTrip“ di Kévin Dupont (Belgio, 2021) – Anteprima Italiana; “Kold” di Marley Hasselbach (Danimarca, 2021) – Anteprima Italiana; “Lost Kings” di Brian Lawes (Stati Uniti, 2021); “Monkey-Love, Please Hold” di Greg Fox (Canada, 2021) – Anteprima Italiana; “Mr.Rabbit’s Doll” di Arvin Medghalchi (Cipro, 2021) – Anteprima Italiana; “Reduction” di Anna Reka Szakaly (Ungheria, 2021); “Return” di Ghiath Al Mhitawi (Germania, 2022) – Anteprima Italiana; “Roy” di Tom Berkeley, Ross White (Regno Unito, 2021); “Sideral” di Carlos Segundo (Brasile, 2021); “Sweetie Pie” di Alexandra Naoum (Francia, 2022) – Anteprima Italiana; “Tender age” di Julien Gaspar-Oliveri (Francia, 2020) – Anteprima Italiana; “The Badger Game” di Zijie Zhou (Cina, 2022) – Anteprima Europea; “The Cunning” di Alexandra Maher (Regno Unito, 2022) – Anteprima Italiana; “The Passion” di Mia Mullarkey Irlanda, 2021) – Anteprima Italiana; “The Sprayer” di Farnoosh Abedi (Iran, 2022); “Titan” di Valéry Carnoy (Belgio, 2021); “Tu” di Suzanne Friesen (Canada, 2020) – Anteprima Italiana; “Tundra” di José Luis Aparicio (Cuba, 2021) – Anteprima Italiana; “Walking Around” di Gilles Bovon (Stati Uniti, 2021) – Anteprima Italiana; “When the morning dawns” di Karmen Obrdalj (Bosnia ed Herzegovina, 2021) – Anteprima Italiana.

Accanto a queste, vi sono, come ripetutamente annunciato, tre nuove sezioni con 35 film totali.

I 10 film della sezione “Italian Showcase”, riservata alle produzioni italiane, sono: “I wanted to be Vittorio Gassman” di Cristian Scardigno (Italia, 2021); “Il custode e il fantasma” di Christian Filippi (Italia, 2021); “Io” di Antonio Michele Stea (Italia, 2020); “Lasciami andare” di Roberto Carta (Italia, 2021); “Palla di pelo” di Giovanni Roviaro (Italia, 2021); “Punishment” di Cristina Di Lorito (Italia, 2021); “Ricordi di oggi” di Dario Ciulla (Italia, 2022); “Sbadigli” di Luca Sorgato (Italia, 2020); “The White Caravan” di Angelo Cretella, Artemide Alfieri (Italia, 2021); “Waiters – Camerieri” di Adriiano Giotti (Italia, 2021).

I 18 film che compongono la sezione “Sperimentale” sono: “Becoming Creature” di Zoë Marden (Regno Unito, 2021) – Anteprima Italiana; “Canal” di Will Rahilly (Stati Uniti, 2022) – Anteprima Mondiale; “Cortázar” di Argyris Germanidis (Grecia, 2021) – Anteprima Italiana; “Down by Life” di Rodrigo Areias (Portogallo, 2020) – Anteprima Italiana; “Endlessnessism” di Liam Clark (Australia, 2021) – Anteprima Italiana; “Honey Bunny Duracell” di Alcalde Dolakova (Repubbica Ceca, 2022) – Anteprima Italiana; “House of the Unholy” di Daniel Merlot (Stati Uniti, 2022) – Anteprima Mondiale; “I gotta look good for the apocalypse” di Ayce Kartal (Francia, 2021) – Anteprima Italiana; “Incantation” di Kalpana Subramanian (Stati Uniti, 2021) – Anteprima Italiana; “La caccia” di Davide Mastrangelo (Italia, 2022); “One Night Elsewhere” di Zhichao Zhu (Cina, 2021) – Anteprima Italiana; “Pink Reef” di Chloe de Brito (Australia, 2021) – Anteprima Italiana; “Poise” di Luís Soares (Portogallo, 2020) – Anteprima Italiana; “Red Gaia” di Udesh Chetty (Sud Africa, 2022) – Anteprima Italiana; “These Bodies” di Matthew Strasburger (Stati Uniti, 2021) – Anteprima Europea; “Time spent with cats is never wasted” di Clive Michael Will (Sud Africa, 2021) – Anteprima Italiana; “Young Love In a Dirty Place” di Reinis Spaile (Lettonia, 2021) – Anteprima Italiana.

I 7 film anticonvenzionali della sezione “Insane” sono: “Black Lodge” di Michael Joseph McQuilken (Stati Uniti, 2021) – Anteprima Europea; “Body Parts” diretto da Svetislav Dragomirović (Serbia, 2021) – Anteprima Italiana; “Carnificium” di Giulia Abbadessa, (Italia, 2021) – Anteprima Italiana; “How to Disappear” diretto da Jack Carrivick (Regno Unito, 2021) – Anteprima Italiana; “I, Adonis” di Angelo Raaijmakers (Olanda, 2021) – Anteprima Italiana; “Part Forever” diretto da Alan Chung-An, Ou (Taiwan, 2021); e “The Wolf” di Guillerme Alain (Francia, 2021) – Anteprima Italiana.

Come è evidente 4 anteprime mondiali, 4 anteprime europee e ben 49 anteprime italiane caratterizzano il nono TUC, dato che esprime l’interesse sempre crescente dei registi a scegliere il festival torinese come sede della propria anteprima nazionale.

“Una programmazione ricca e intensa, dal nostro punto di vista di grande qualità. Stiamo ricevendo tante manifestazioni di interesse da parte del pubblico e moltissimi sono ad oggi i biglietti venduti. Tante le testate che si stanno accreditando. Mi sembra di poter dire che tutto stia andando per il meglio. Ormai manca pochissimo, ma siamo tutti pronti allo start”, dichiara il direttore artistico, Mauro Russo Rouge.

Si ricorda che a questo link https://tucfest.com/wp-content/uploads/2022/09/Programmazione_TUC22_NONA-EDIZIONE.pdf si trova il programma mentre https://filmfreeway.com/TUCFEST/tickets è il link per acquistare gli ingressi. È possibile acquistare gli ingressi anche tramite Satispay.

Si evidenzia che i media-partners dell’evento sono, accanto ad ArtInMovimento Magazine, Sentieri Selvaggi, CameraLook, Arte Settima, Il documentario, Cinematographe.it, Cinema4Stelle, Taxidrivers, FucineMute, Central Do Cinema, Der Zweifel, Fotogrammi, Psycofilm, MusiCulturA online, ArtApp e PoliticamenteCorretto.

Si configurano, come partner culturali, Realeyz, Uam.Tv, il Circolo del cinema di Tortona, il CineTeatro Baretti e FilmFreeway.