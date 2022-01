Stellantis festeggia il primo anniversario e accelera la sua trasformazione verso la mobilità sostenibile

Nata dallo spirito audace e innovatore delle sue aziende fondatrici, Stellantis N.V. è stata creata per definire il futuro della mobilità offrendo soluzioni moderne e sostenibili. Oggi il Gruppo celebra il suo primo anniversario presentando una sintesi degli eventi più importanti che hanno contraddistinto gli ultimi 12 mesi.

“Il nostro settore sta entrando in una nuova ed entusiasmante era, contraddistinta da stili di vita digitali sempre più diffusi“, ha detto Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Non è una coincidenza che Stellantis sia nata proprio quando il mondo richiede un nuovo tipo di approccio, che sospinga questo imperativo umano fornendo una libertà di mobilità pulita, connessa, accessibile e sicura per tutti. Sono grato ad ogni dipendente di Stellantis per il suo contributo quotidiano alla costruzione della nostra comunità e al raggiungimento della grandezza mentre apriamo la strada ad un futuro luminoso“.

Nel corso di questo primo anno, Stellantis ha iniziato un viaggio per guidare il modo in cui il mondo si muove, costruendo le sue fondamenta oltre a raggiungere traguardi importanti.

Ha definito l’obiettivo dell’azienda – “Grazie alla diversità che ci alimenta, guidiamo il modo in cui il mondo si muove” – e i valori, impegnandosi a prendersi cura del pianeta, dei suoi dipendenti e delle comunità in cui opera

Ha implementato rapidamente la governance operativa e il team di leadership che ha già dimostrato la sua efficacia

Ha lanciato con successo più di 10 nuovi prodotti nel 2021 tra cui: Citroën C4, Fiat Pulse, DS 4, DS 9, Jeep® Commander, Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Wagoneer, Grand Wagoneer, Maserati MC20, Opel Mokka, Rocks-e e Peugeot 308

Ha pianificato investimenti per più di 30 miliardi di euro fino al 2025 volti a implementare le strategie di elettrificazione e software per sostenere i 14 marchi iconici e i 2 marchi di mobilità, mentre proseguono il processo di trasformazione in un’azienda tecnologica per la mobilità sostenibile e la costruzione di un ecosistema innovativo attraverso partnership strategiche

Ha svelato un’ambiziosa strategia di elettrificazione con 33 veicoli elettrificati attualmente disponibili, compresi i furgoni a celle a combustibile, e altri otto veicoli elettrici a batteria in arrivo nei prossimi 18 mesi, e partnership con Automotive Cells Company, Factorial Energy, LG Energy Solution, Samsung SDI e Vulcan Energy

Ha accelerato la trasformazione del software attraverso collaborazioni rivoluzionarie con Amazon, BMW, Foxconn e Waymo

Ha rafforzato le operazioni di finanziamento globale negli Stati Uniti, acquisendo First Investors Financial Services e sviluppando partnership in Europa con BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance e Santander Consumer Finance

Ha preparato il piano strategico a lungo termine che sarà presentato il 1° marzo

Un futuro entusiasmante all’orizzonte

“Abbiamo ancora molto da fare per continuare a migliorare la nostra nuova azienda, ma siamo sulla buona strada” ha dichiarato Tavares. “La corsa è iniziata e Stellantis riuscirà a fare la differenza nel difficile settore in cui opera. Sapremo cogliere le opportunità lungo la strada, facendo in modo che le nostre stelle continuino a brillare.”

Pur avendo cominciato il proprio viaggio solo 12 mesi fa, Stellantis può già vantare una presenza consolidata in tre regioni (Europa, America del Nord e America Latina), oltre a un significativo potenziale in mercati importanti quali Cina, Africa, Medio Oriente, Oceania e India. Con operazioni industriali in oltre 30 Paesi, l’azienda ha la capacità di soddisfare i clienti e superare le aspettative, garantendo veicoli e servizi di alta qualità in oltre 130 mercati.

Il viaggio verso Stellantis

18 dicembre 2019: Groupe PSA e FCA firmano l’accordo per una fusione paritetica (50/50)

15 luglio 2020: PSA e FCA svelano il nome della futura azienda: Stellantis

14 settembre 2020: Viene modificato il Combination Agreement tenendo conto dell’impatto economico della pandemia da COVID-19

29 settembre 2020: FCA e PSA annunciano la composizione del Consiglio di Amministrazione di Stellantis

9 novembre 2020: Presentazione del logo di Stellantis

4 gennaio 2021: Le assemblee degli azionisti di PSA e FCA approvano la fusione delle aziende

16 gennaio 2021: Viene completata la fusione tra Peugeot S.A. e Fiat Chrysler Automobiles N.V.

17 gennaio 2021: La nuova società congiunta è rinominata Stellantis N.V. (Stellantis)

18 gennaio 2021: Cerimonie della campana di apertura per Stellantis a Euronext Paris, Francia e Borsa Italiano Milano, Italia

19 gennaio 2021: Cerimonia della campana di apertura per Stellantis al New York Stock Exchange

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) è leader a livello mondiale nella produzione di veicoli e fornitore di mobilità. I suoi marchi iconici e ricchi di storia – Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e Leasys – danno forma concreta alla passione dei loro fondatori e dei nostri clienti, offrendo prodotti e servizi innovativi. Grazie alla diversità che ci alimenta, guidiamo il modo in cui il mondo si muove puntando a diventare la più significativa azienda tech di mobilità, non la più grande, creando valore aggiunto per tutti gli stakeholder e le comunità in cui opera. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.stellantis.com/it.