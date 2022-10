Abbigliamento da donna low cost: Pepco approda a Moncalieri

Abbigliamento donna, uomo, bambini, neonati, ma non solo. Anche complementi d’arredo, decorazioni, cancelleria, prodotti per la scuola e giocattoli.. convenienti e di qualità

In cerca di un negozio di abbigliamento da donna che sia economico ma al tempo stesso proponga un’ampia selezione di capi alla moda, che spazino dallo stile casual a quello sportivo? Allora dovete assolutamente fare un giro al centro commerciale Porte di Moncalieri, perché finalmente l’insegna internazionale di origini polacche Pepco è approdata anche qui! Si tratta di una novità importante, perché questa catena sta letteralmente spopolando in Italia. Arrivata per la prima volta nel 2020, in questi ultimi mesi si è espansa sempre di più riscuotendo un successo davvero straordinario.

Cosa è possibile trovare però nei negozi Pepco? Perché questa insegna è così apprezzata e sta riscuotendo un successo crescente in Italia? Scopriamolo insieme.

Pepco: abbigliamento per donna, uomo e bambini di qualità a piccoli prezzi

Pepco è una catena internazionale specializzata in modo particolare nella vendita di capi d’abbigliamento per donna, uomo e bambini. Vestiti di qualità, realizzati con tessuti scelti, spesso certificati e di origine 100% naturale, che però hanno un costo assolutamente accessibile. Per quanto riguarda la moda casual femminile, nel nuovo catalogo Pepco sono già disponibili maglioni e felpe da donna davvero bellissimi, perfetti per la prossima stagione. Non solo: in negozio si possono trovare anche abiti, pantaloni, t-shirt, camicie, giacche e cappotti alla moda, sempre di ottima qualità.

Lo stesso naturalmente si può dire della collezione uomo, così come di quella per bambini e neonati che si compongono di capi davvero ben fatti. Alcune linee, come quelle in cotone biologico, sono addirittura certificate e vantano standard davvero molto elevati.

Il punto di forza di Pepco non sta solo nella qualità, ma anche nei prezzi che sono sempre estremamente abbordabili. In questi negozi si spende pochissimo, senza essere costretti a rinunciare a capi d’abbigliamento alla moda e validi.

Pepco: non solo abbigliamento ma tanto altro

Pepco è una catena internazionale specializzata nella vendita di capi d’abbigliamento, ma ciò non significa che all’interno dei negozi sia possibile trovare esclusivamente vestiti. Al contrario: questa insegna è diventata molto popolare ed apprezzata dalle famiglie perché propone anche un’ampia selezione di complementi d’arredo e decorazioni per la casa, articoli di cancelleria, prodotti per la scuola e giocattoli. Si trova insomma un po’ di tutto da Pepco e la convenienza è sempre garantita!

Non c’è dunque nulla di che stupirsi: se questa insegna è diventata ormai un punto di riferimento per moltissime famiglie, è perché si tratta di un’ottima catena, che non rinuncia mai alla qualità ma rimane fedele ad una politica di prezzi accessibile.

Dove si trova il negozio Pepco a Moncalieri

Da quando è approdato a Moncalieri, Pepco ha riscosso subito un grandissimo successo e sono infatti già parecchi coloro che frequentano il negozio con regolarità. Alcuni però ancora non sanno dove si trova: un vero peccato, perché Pepco merita assolutamente di essere scoperto. A chi dunque si fosse perso questa grande novità, ricordiamo che il punto vendita si trova all’interno del centro commerciale Porte di Moncalieri, in Corso Savona 69.