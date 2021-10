Dream Theater: arrivato il video di “Awaken The Master”; disponibile il nuovo album “A View From The Top Of The World”

I Dream Theater pubblicano un nuovo video ufficiale estratto dal nuovo album “A View From The Top Of The Worlds”. Il video di “Awaken The Master” è una frenetica meraviglia CGI ad alta definizione curata da Wayne Joyner, collaboratore di lunga data della band. Continuando a sfidarsi come musicisti, “Awaken The Master” segna il primo utilizzo registrato di una chitarra a otto corde da parte di John Petrucci. La traccia è stata l’ultima registrata per l’album con un tempo di 9:47, la terza canzone più lunga di “A View From The Top Of The World”. Il video di “Awaken The Master” può essere visto a questo link: https://youtu.be/zeOkeoXyt-4

Il commento di John Petrucci:

“È l’ultima canzone che abbiamo scritto. È anche la prima volta che uso la mia chitarra a otto corde, è stato parecchio divertente per me. Ai tempi in cui scrivevamo Awake, avevo sempre voluto suonare una sette corde. Così ne ho ordinata una. Volevo essere nuovamente ispirato dallo strumento senza alcun preconcetto. L’ho usata e ho scritto nel mio stile, sulle otto corde. Era in realtà un prototipo!

‘Awaken The Master’ inizia appositamente solo con la chitarra. John Myung ha scritto il testo. Recentemente, l’ho sentito dire: ‘Il maestro era il tuo cuore’. Si riferiva al risveglio del tuo cuore. È una delle canzoni più pesanti del disco a causa del range naturale dello strumento.”

“A View From The Top Of The World” è stato pubblicato in tutto il mondo venerdì 22 ottobre. L’album è finito al #1 della iTunes Store Top Albums Metal chart, al #1 della Top Rock Albums e al #4 della All Genres iTunes Top Albums nel giorno di pubblicazione. Il nuovo album è entrato alla posizione #2 anche su Amazon Best Sellers nella sezione rock, battuto dalla ristampa di “Let It Be” dei The Beatles.

“A View From The Top Of The World” è disponibile in differenti configurazioni inclusa la limited Deluxe Box contenente Gatefold 2LP (180g bright gold vinyl), 2CD+Blu-ray Artbook con artwork alternativo, slipmat, cappellino, portachiavi, 8 art card, poster e certificato di autenticità numerato a mano. L’album è stato inoltre pubblicato nei formati limited Deluxe 2CD+Blu-ray Artbook, Special Edition CD Digipak e Gatefold 180g 2LP+CD+LP-booklet. Il Blu-ray contiene un mix 5.1 dell’intero album e tutti i visual e il documentario “Digging For A Spark – A View From Inside DTHQ”.

Il nuovo capitolo è stato prodotto dallo stesso John Petrucci, registrato da James “Jimmy T” Meslin e successivamente mixato e masterizzato da Andy Sneap. L’album è disponibile a questo link: https://dream-theater.lnk.to/AViewFromTheTopOfTheWorld.

I Dream Theater, formati da James LaBrie, John Petrucci, Jordan Rudess, John Myung e Mike Mangini, erano nel pieno di un tour mondiale sold-out in supporto all’ultimo album “Distance Over Time” quando la pandemia globale portò il mondo a fermarsi. Tutti si ritrovarono nelle proprie case, con James LaBrie bloccato in Canada e il resto della band negli Stati Uniti. Il destino ha voluto che la band avesse appena ultimato la costruzione dei DTHQ (Dream Theater Headquarters), un complesso contenente uno studio di registrazione, sala prove, control room, un magazzino per la strumentazione oltre che un luogo per dar vita alla propria creatività. Inizialmente LaBrie si unì alla band tramite ZOOM attraverso un monitor nei DTHQ raggiungendoli fisicamente solo a marzo 2021, in quarantena, per registrare le linee vocali assieme a Petrucci.

L’artwork è stato curato ancora una volta dal collaboratore di lunga data Hugh Syme (Rush, Iron Maiden, Stone Sour)