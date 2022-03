Doppio podio per Ferrari nella gara di Jeddah

La Scuderia Ferrari lascia l’Arabia Saudita con un secondo e un terzo posto, la prima posizione consolidata nel campionato Costruttori e con Charles Leclerc e Carlos Sainz in vetta nella graduatoria riservata ai piloti. La gara disputata sul circuito della Jeddah Corniche ha confermato la F1-75 come una vettura affidabile e in grado di lottare per le posizioni di vertice.

Duello serratissimo. Il confronto, specialmente tra Charles e Max Verstappen, è stato tiratissimo fino all’ultimo giro: il pilota monegasco si è piazzato a 549 millesimi dall’olandese e se non fosse stato per una bandiera gialla in curva 1 al penultimo giro avrebbe anche potuto tentare di replicare al campione del mondo, che aveva approfittato della ripartenza dopo la Virtual Safety Car di quattro giri prima per passare davanti alla Ferrari.

Solido. Carlos dal canto suo è stato autore di una gara molto solida nella quale la sua terza posizione, guadagnata su Sergio Perez grazie al perfetto doppio pit stop effettuato dagli uomini della Scuderia, non è mai stata a rischio nonostante la minaccia costante rappresentata dal messicano. Il cambio gomme in sequenza è stato un vero capolavoro: 2”6 sulla vettura di Charles e 2”7 su quella di Carlos.

Breve pausa. La squadra, dopo una lunga trasferta di tre settimane, ora può tirare il fiato per qualche giorno. Ma già da domani a Maranello si analizzeranno tutti i dati raccolti in questo inizio di stagione per capire in quali aree ci sia ancora da progredire per estrarre il massimo potenziale dalla F1-75. La terza gara del campionato è in programma il 10 aprile in Australia, ad Albert Park, dove il Mondiale non si disputa dalla stagione 2019.

Charles Leclerc #16

Ovviamente dispiace veder sfumare una vittoria nei giri finali, però che bello essere tornati stabilmente lì davanti!

Ogni volta che prendevo un po’ di vantaggio su Max (Verstappen) riuscivo a gestire bene la corsa. Dopo la Virtual Safety Car nel finale di gara però è riuscito a portarsi a distanza di DRS e le cose si sono complicate parecchio perché io ero veloce nelle curve ma lui andava più forte sul dritto.

Devi cercare di scommettere sui tuoi punti di forza quando la lotta è così serrata, così grazie alla strategia sono riuscito a riprendermi la posizione per due volte, ma al terzo attacco non c’è stato niente da fare. Avrei forse avuto un’altra possibilità alla fine della corsa se non fosse stato per la bandiera gialla in curva 1 ma queste cose fanno parte del gioco. È stata una battaglia divertentissima!

Spero che continueremo ad essere così vicini anche nelle prossime gare: è bello per chi guarda ma pure per noi che siamo in abitacolo. Dal punto di vista tecnico sappiamo che lo sviluppo sarà più che mai fondamentale e siamo consapevoli di dover spingere molto su questo aspetto per rimanere competitivi.

Carlos Sainz #55

Sono partito molto bene ma mi sono ritrovato un po’ chiuso in curva 1 e così Max (Verstappen) ha avuto la meglio visto che si trovava sulla traiettoria migliore.

Da quel momento in poi la gara è stata piuttosto regolare, anche se mi sarei aspettato di riavere la posizione su Checo (Perez), visto che ero uscito davanti a lui dalla pit lane, finché eravamo ancora in regime di Safety Car. Il fatto di aver dovuto attendere il restart per tornare terzo non mi ha permesso di provare a lottare per la seconda piazza.

Il risultato di oggi è senza dubbio buono e questo weekend è stato decisamente meglio rispetto a quello del Bahrain. Mi rendo conto che stiamo andando nella direzione giusta nell’aumentare la confidenza con questa nuova monoposto e sono sicuro che sia solo questione di tempo prima che ce la possiamo giocare ancora più avanti. Abbiamo un quadro più chiaro di ciò che serve per migliorare e di quale strada seguire nelle prossime settimane.

Non vedo l’ora di essere in Australia, una pista che mi piace e sulla quale non corriamo da due anni.

Mattia Binotto, Team Principal & Managing Director

Questa sera abbiamo tutti assistito ad un grande spettacolo con due ragazzi fortissimi che combattevano per la vittoria. Alla fine non l’abbiamo conquistata noi ma ancora una volta ci siamo confermati essere competitivi. È stato un ottimo inizio di stagione e 78 punti raccolti in due gare, su 88 disponibili, sono senza dubbio un bottino importante: non posso che essere soddisfatto.

Sia Charles che Carlos sono stati bravi e lucidi, soprattutto nei momenti chiave: era importante portare a casa più punti possibile. La gara è stata decisa da alcuni episodi, detto questo complimenti a Max e alla Red Bull che oggi sono stati molto forti.

Ci lasciamo alle spalle un weekend positivo, ed ora ci attendono altre piste, come Melbourne e Imola dove proveremo a sfruttare al meglio la nostra monoposto.