Podio per il Team Retornaz in Scozia

Il Team azzurro di Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin insieme al tecnico Claudio Pescia hanno ottenuto un prestigioso secondo posto nel Torneo di Aberdeen in Scozia, ultimo test internazionale prima della partenza per i Campionati del Mondo a Las Vegas.

Dopo aver superato le cinque gare della prima fase con cinque successi rispettivamente contro Repubblica Ceca( Sik) per 8 a 3, Norvegia( Harstad) 2 per 5 4, Norvegia 1 ( Ramsfjell) per 8 a 1, Scozia ( Craik) per 8 a 4 e Germania 2 ( Kapp) per 5 a 1, in semifinale la formazione italiana ha nuovamente battuto Norvegia 1 per 8 a 2.

In finale l’incontro ci ha visto opposti alla Germania di Sixten Totken. Dopo un inizio in controllo la quarta mano ci è costata 4 punti. Una buona rimonta, ma il settimo end è stato fatale con altri 3 punti lasciati in casa dai tedeschi. E’ la prima sconfitta stagionale contro questi avversari superati nel Challenge di qualificazione olimpica, ai Campionati Europei di Lillehammer ed agli ultimi Campionati del Mondo a Leithbridge.

7 a 3 il punteggio finale e Trofeo dell’International Challenge Championship di Aberdeen in mani tedesche.

La formazione resterà ancora per alcuni giorni in Scozia per affinare la preparazione in vista delle finali del Campionato Italiano di sabato e domenica a Cembra, ultimo appuntamento prima della partenza per i Campionati del Mondo.

A Prince George ai Campionati del Mondo Femminili.

CUORE ITALIA

Continua il difficile percorso per le azzurre impegnate nei Campionati del Mondo. Dopo un difficile esordio contro le padrone di casa canadesi perso per 9 a 2 , ieri la gara due contro il Giappone è stata ancora un ostacolo troppo grande da superare e siamo stati battuti per 9 a 2 dopo un buon inizio gara. In serata gli Stati Uniti sono stati costretti all’extra end per vincere il match con il punteggio di 7 a 6 al termine di un confronto equilibrato ed in rimonta per il team italiano. Le pinerolesi del vivaio di Lucilla Macchiati Veronica Zappone, Angela Romei, insieme alle cortinesi Marta Lo Deserto, Stefania Constantini e Giulia Lacedelli Zardini un pò alla volta stanno acquisendo stabilità e consapevolezza delle loro possibilità migliorando gara dopo gara le percentuali individuali di gioco.

Oggi alle ore 17.00 ora italiana l’appuntamento sarà con la Norvegia

A Pinerolo la fase di qualificazione del Campionato Nazionale Mixed

PERCORSO NETTO PER IL C.C.PINEROLO

Si è conclusa a Pinerolo la fase di qualificazione delle dieci formazioni partecipanti al Campionato nazionale Mixed. Quattro le squadre ammesse alla fase finale del prossimo aprile che consentirà al team primo classificato di partecipare ai Campionati del Mondo del prossimo mese di ottobre ad Aberdeen in Scozia.

Il C.C.Pinerolo 1 con Emanuela Cavallo, Fabrizio Gallo, Roberta Tosel, Davide Forchino , Rebecca Dezzani e Giovanni Tosel si qualificano con un percorso netto al termine delle 9 gare disputate davanti a Virtus Piemonte ( Fabio Sola, Denise Pimpini, Marco Onnis, Radha Torta, Stefano Perucca e Manuela Matino) , Sporting Club Pinerolo( Lorenzo Messina, Rachele Scalesse, Eraldo Quero e Lucrezia Grande) e C.C.Pinerolo 2 ( Monica Rossetto, Valter Bruno, Lucilla Macchiati, Diego Giacchetto).