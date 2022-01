Trofeo Monti della Luna Claviere: vittoria dello Sci Club Sansicario

CLAVIERE – È andato allo Sci Club Sansicario il Trofeo Monti della Luna, seconda prova del Campionato Bravo PL3 organizzata domenica 23 gennaio dal Centro Sci Torino sulla pista Gialla di Claviere.

Eugenia Pomero del Golden Team Ceccarelli ha vinto nella categoria Giovani femminile con il tempo di 56”,68/100, precedendo per 1”,93/100 Cecilia Maria Cerrato (Ski Team Sauze 2012) e per 2”,48/100 Annalisa Perachiotti (Pian Benaut). Nella categoria Giovani-Seniores maschile miglior tempo di pista ex aequo per Luca Danusso dello Sci Club Claviere e per Luca Pilotti del P4, giunti al traguardo in 55”,08/100, con un vantaggio di 95/100 su Francesco Barreca del P4.

Alberto Cavaletto dello Sci Club Claviere, Riccardo Oitana e Michele Carbonaro del Valsangone sono i primi tre Master B. Tra le Allieve prima Anna Alessio dello Sci Club Nordovest in 1’,00”,80/100, con 10/100 di vantaggio sulla compagna di squadra Giulia Peyrano e con 25/100 su Cecilia Ramassotto (Sansicario Cesana).

In campo maschile affermazione di Tommaso Piatti dello Sci Club Claviere in 57”,40/100, con distacchi rispettivamente di 92/100 e di 2”,45/100 su Alberto Bigo (Sportinia) e su Lorenzo Squarciapino (Nordovest). Alice Scaffidi Muta dello Sci Club Sansicario è stata la più veloce delle Ragazze, con il tempo di 59”,90/100, con un vantaggio di 37/100 su Vittoria Bottacini (Racing Team Vialattea) e di 59/100 su Caterina Bosco (Sauze d’Oulx). Con il tempo di 58”,56/100 Diego Remussi dello Sci Club Sauze d’Oulx si è imposto nella categoria Ragazzi, precedendo per 50/100 Giorgio Bergna (Ski Team Sauze 2012) e per 58/100 Andrea Cassinari (Sauze d’Oulx).

Nella gara dei Cuccioli con partenza ribassata primo Marco Pignatelli dello Sci Club Bussoleno in 41”,73/100, con un distacco di 97/100 su Mario Tito Montanaro (Sportinia) e di 1”,22/100 su Gabriele Ferrero (Sportinia). In capo femminile affermazione di Caterina Cartella dello Sci Club Sansicario Cesana, con il tempo di 45”,83/100 e con distacchi rispettivamente di 65/100 e di 95/100 su Alice Fornara (Scuderia Sestriere) e su Cecilia Galluzzo (CUS Torino). Giulia Calcei dello Sci Club Sportinia ha vinto la gara della Baby in 48”,76/100, precedendo la compagna di squadra Giulia Briatore e Agnese Marchiando Pacchiola (Gran Paradis Pont Canavese).

Tra i Baby primo Manuel Lunardi dello Ski Team Cesana in 43”,75/100, davanti a Giovanni Fanti (Sportinia) e a Davide Maria Allegretti (Scuderia Sestriere). Sul podio delle Super Baby sono salite nell’ordine Giulia Benedicenti (Sansicario Cesana), Vittoria Sophie Salivetto (Sansicario Cesana) e Paola Goggi Marchisio (Borgata Sestriere). Tra i Super Baby primo Edoardo Maria Fogliato (Claviere), secondo Edoardo Bisetti (Sansicario Cesana), terzo Pietro Gugliermina (Sauze d’Oulx).