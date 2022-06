Intervista a Chuck Wright, il leggendario bassista presenta “Chuck Wright’s Sheltering Sky”

Continuiamo con la musica in questo caldo estivo. L’ospite di oggi è il bassista Chuck Wright che ci porta in un viaggio tra il suo album di debutto e una carriera pazzesca.

Legato alla leggendaria band Quiet Riot e agli iconici House of Lords, ha raccontato “Chuck Wright’s Sheltering Sky” e la storica collaborazione con Alice Cooper.

Ecco cosa ci ha raccontato:

Ciao Chuck, come stai? Raccontaci di più sul tuo nuovo album. Cosa dovrebbe aspettarsi un fan dalle tue nuove canzoni?

Sto bene e mi tengo impegnato come sempre. Mi destreggio tra molti progetti ed eventi legati alla musica come al solito.

La musica di “Chuck Wright’s Sheltering Sky” ha un aspetto cinematografico, è molto varia e copre un’ampia gamma di stili da Industrial Hard Rock, Funk, Prog, Jazz Fusion, Folk-Gospel e persino Celtica. Ci sono 41 artisti ospiti tra cui membri di Mr. Big, Skid Row, Tesla, Dream Theater, Janes Addition, Asia e Jefferson Starship. Ci sono anche acclamati artisti solisti come Allen Hinds, Toshi Yanagi, Whitney Tai e molti altri.

C’è una canzone a cui sei particolarmente legato?

È come chiedere se ho un figlio preferito. La canzone “Giving Up The Ghost” cantata da Whitney Tai è quella che ho tenuto dentro per molto tempo e sto per fare un video musicale per essa. È stato bello registrarlo ed è uscito meglio di quanto immaginassi.

La prima canzone che ho registrato, “The Weight Of Silence”, è stata ispirata dalla visione del mondo in quel periodo. Un qualcosa di apocalittico con le grandi città come Roma, Parigi e New York vuote. Ho registrato tutto da solo poi ho montato un video insieme della mia esibizione su chitarra, basso e percussioni mescolato con filmati di droni dei paesaggi aridi delle città in tutto il mondo.

Dopo aver pubblicato il video su YouTube, il batterista di Tesla, Troy Luccetta, mi ha contattato dicendomi quanto amasse la traccia e volesse aggiungervi la batteria. Non l’avrei mai immaginato, ma sono stato onorato che mi abbia contattato e ho adorato quello che ha fatto.

Allo stesso tempo, anche uno dei miei chitarristi Jazz/Fusion preferiti a Los Angeles, Allen Hinds, si è offerto volontario per suonare. Dopo aver sentito dei complimenti per la canzone dal tastierista Derek Sherinian (Sons of Apollo, Dream Theater), ho chiesto a Derek se gli sarebbe piaciuto aggiungere un po’ di Mellotron e Synth.

Ho quindi portato Ben Woods, uno dei chitarristi di flamenco più acclamati, per rafforzare parte del mio modo di suonare la chitarra acustica. Non molti sanno che sono stato in un gruppo di flamenco per 2 anni, da qui l’influenza in questo pezzo. Con mia sorpresa, la canzone ha vinto “Best Musical Performance” e “Best Video” ai Rock Music Alliance Awards pochi giorni prima dell’uscita del mio album. È stato presentato online da Tony Kaye di Yes. Ero contro Joe Satriani, John 5 e altri artisti straordinari. Non sapevo nemmeno di essere stato nominato.

“Throwin’ Stones” è una canzone potente e straordinaria. Come nasce?

Le tracce base di questa canzone sono state registrate qualche tempo fa con il mio defunto amico, Pat Torpey dei Mr. Big e Lanny Cordola che era con me con gli House Of Lords. Abbiamo realizzato un gran numero di album e colonne sonore di film insieme. Ho trovato questo brano e altri due incompiuti. Volevo onorare Pat finendoli: da qui nascono “Army Of Me” e “It Never Fails”.

I testi e le melodie vocali di “Throwin’ Stones” sono stati scritti da Joe Retta (Sweet, TSO, Dio Disciples). È un messaggio contro la guerra scritto ben prima dell’invasione russa dell’Ucraina. La chiamo triste serendipità. Nel realizzare il video, tuttavia, volevo che riflettesse ciò che stava accadendo nel mondo.

Il messaggio nella canzone parla di come, dall’alba dei tempi, fossimo l’uno contro l’altro a lanciarci pietre. Ora siamo qui a lanciare missili e allora viene una domanda: “Quanto tempo ci vorrà prima che si cresca?”

Musicalmente, una recensione di questo pezzo che credo sia perfetta ha detto: “Primus e Stevie Wonder che si incontrano”.

Com’è stato lavorare con Lanny Cordola e Joe Retta?

Non sono riuscito a lavorare con Lanny per molto tempo. È stato in Afghanistan per molti anni, dove aveva una scuola di musica per ragazze. I talebani hanno preso il controllo del paese 6 mesi fa, quindi è andato in Pakistan e ha cercato di portare i suoi studenti fuori dal paese. La CNN ha parlato questa storia. La buona notizia è che è stato finalmente in grado di farli uscire qualche settimana fa. Consiglio a tutti di andare su miraculouslovekids.org per saperne di più. Ho lavorato con Joe Retta intorno al 2014/15 con gli Heaven and Earth. Da allora siamo rimasti amici e ho pensato che sarebbe stato perfetto per una traccia in stile funk. Può cantare come Stevie Wonder o Ronnie James Dio. Uno dei migliori che ci sia.

Anche a Charlie Sheen piace il tuo nuovo album. Come ti senti quando hai visto la foto?

Sono rimasto sorpreso, ma non sono nemmeno sicuro che sia reale.

Progetti per questo 2022? Possiamo sperare di vederti presto in Italia?

Come ho detto, ho parecchio da fare in questo periodo. Attualmente sto registrando tracce di basso per un nuovo progetto con la Frontiers Records chiamato “Sahara” con il batterista dei primi anni degli “House Of Lords”, Ken Mary, che attualmente è nei “Flotsam” e nei “Jetsum”. Inoltre, alla chitarra c’è l’attuale chitarrista degli “House Of Lords” Jimi Bell e con Alessandro Delvecchio alle tastiere e alla produzione. Musicalmente, secondo me, il tutto suona come un incrocio tra i primi House Of Lords e i Queensryche.

Produco e supervisiono anche un evento dal vivo in corso chiamato “Ultimate Jam Night” che si tiene al leggendario Whisky A Go-Go. L’ho iniziato nel 2015. Era uno spettacolo settimanale ma, ora dopo la pandemia, siamo bimestrali. Coordino da 45 a 100 musicisti professionisti in una jam organizzata a tema. Date un’occhiata su ultimatejamnight.com.

Inoltre, partirò per l’Europa il 1° luglio per unirmi ai “Legends Of Classic Rock” per due settimane. La band è stata fondata da Greg D’Angelo (batterista originale dei White Lion) e da Terry Illois dei Great White.

Mi è stato chiesto se avrei fatto un tour della musica del mio album solista, ma per fare quella che immagino come un’esperienza coinvolgente avrei bisogno del budget di Roger Waters.

Ovviamente, il tuo nome è legato alla storia di Quiet Riot. La storia con la band è un capitolo chiuso o ti rivedremo con loro?

Lascio tutte le porte aperte. Dipende da cosa starò facendo. Mi è sempre piaciuto suonare la musica che è una parte importante della mia storia. Sono stato nella band a intermittenza per un totale di 26 anni e per un totale di 9 album.

Com’è stato lavorare con Alice Cooper?

Lavorare con Alice Cooper è stato un momento clou della mia carriera. Una band così grande e lui è un grande uomo. È stato meraviglioso far parte di una produzione in stile Broadway e suonare canzoni così iconiche.

C’è un artista con cui ti piacerebbe lavorare?

Jeff Beck è il mio chitarrista preferito e Vinnie Colaiuta è il mio batterista preferito. Essere nella band di Jeff sarebbe un sogno, ma non vorrei calpestare i tacchi alti di Rhonda Smith.

Siamo italiani. Hai ricordi particolari riguardo al nostro paese?

Sono stato a Milano per un paio di giorni qualche anno fa. Quella città è così viva e i fan del rock italiano sono i migliori. Sono così presi. Non vedo l’ora di tornare. Sarò a Roma a luglio con Legends Of Classic Rock.

Ultima domanda: un messaggio per i tuoi fan italiani

Spero che tutti ascoltino il mio album di debutto “Chuck Wright’s Sheltering Sky”. Vi garantisco che non è quello che vi aspettate, ma sarà una vera avventura.

L’album è disponibile su tutte le piattaforme come Spotify, YouTube oppure andate su chuckwright.com per maggiori informazioni. (A.G.)